ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಕಾಟವೇ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Bathroom fungus prevention tips: ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಂ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಬೇಗನೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬಾತ್ರೂಂ ಸದಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಡೀ ಮನೆ ಫ್ರೆಶ್
ಬಾತ್ರೂಂ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೈಡ್.
1. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ
1. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ಜಿಡ್ಡು ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಫಂಗಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
2. ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ (Ventilation)
2. ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ (Ventilation)
ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಹಬೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆರೆದಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ (Exhaust Fan) ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಬೇಗನೆ ಆರಿ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
3. ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
3. ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಫಂಗಸ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ (Vinegar) ಮಿಶ್ರಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
4. ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ (Grout Sealing)
4. ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ (Grout Sealing)
ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಧುಗಳಲ್ಲಿ (Joints) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಳಕು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಧುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವುಟ್ನಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಒಳಗಿಳಿಯುವ (Seepage) ಅಪಾಯವೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
5. ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ
5. ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಂಗಸ್ ತುಂಬಾ ಹರಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಹರಡುವ ಆತಂಕವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಫಂಗಸ್ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
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