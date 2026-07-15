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- ನೀಟಾಗಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ರೂ ಜಾರುವಷ್ಟು ಜಿಡ್ಡಾಗುತ್ತಾ? ಈ 1 ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಒರೆಸಿ, ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ
ನೀಟಾಗಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ರೂ ಜಾರುವಷ್ಟು ಜಿಡ್ಡಾಗುತ್ತಾ? ಈ 1 ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಒರೆಸಿ, ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ
How to fix sticky floors: ನೀಟಾಗಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನೆಲ ಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳೆಗುಂದಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಒಂದು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೆಲ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದು
ನೆಲ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದು
ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿ ಜಿಡ್ಡಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಶೂಗಳ ತಳ ಭಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಜಾರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುವ ಬದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ ನೆಲ
ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ ನೆಲ
ನೆಲ ಜಿಡ್ಡಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದು ಸದಾ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಉಪಾಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಲ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಸ್ತು ಸಹಕಾರಿ
ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಸ್ತು ಸಹಕಾರಿ
ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಸ್ತು ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar)! ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಚಮತ್ಕಾರ ನೀವೇ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
1 ಬಕೆಟ್ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
1/2 ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar)
4-5 ಹನಿ ನಿಂಬೆ ಎಣ್ಣೆ (Lemon oil) ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ)
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಪ್ (Mop) ಬಳಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ನೆಲ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿನೆಗರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ + ವಿನೆಗರ್
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ + ವಿನೆಗರ್
ವಿನೆಗರ್ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ (Disinfectant) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಧೂಳು, ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಉದುರಿಸಿ, ನಂತರ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ನೆಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 2-3 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು
ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು
*ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಲೂ ಜಿಡ್ಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
*ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ - ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ.
*ನೆಲ ಒರೆಸಲು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್ (Microfiber mop) ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ.
*ಅತಿಯಾಗಿ ಫಿನೈಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
*ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ.
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