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ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ

ಪಟಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?.

life Jul 15 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
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ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ

ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ ತೊಳೆದರೆ ತ್ವಚೆಯು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

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ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಚರ್ಮ

ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ರಾಮಬಾಣ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ

ಪಟಿಕ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಸುಕ್ಕುಗಳ ನಿವಾರಣೆ

ಪಟಿಕ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಎರಡೂ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. 

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ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಿಕದ ಪುಡಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದವರು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ).

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