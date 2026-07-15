ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹೊಸ 'ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ'ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ, ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.15): ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ 'ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ'ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಧರಿಸಿ ಇನ್ನು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹೋಮ್ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ [https://www.irctc.co.in/eticket/](https://www.irctc.co.in/eticket/) ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾಳವೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (MNIT) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಈ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ (Design Process) ಭಾಗವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (Trial) ಇದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ಬಳಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬೀಟಾ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ (Captcha) ಮುಕ್ತಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಗಳು, ಪಾಪ್-ಅಪ್ ವಿಂಡೋಗಳು ಹಾಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ ಹೊಳೆಯುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ: ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ (Classes) ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೇಗದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹಂತಗಳ (Steps) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸುಲಭ ರಿಪೀಟ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14.5 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (Clean UI) ಮತ್ತು ಗಲಿಬಿಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಲಭ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು (Easy UX) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್
ಕೇವಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬ್ಯಾಕ್-ಎಂಡ್ 'ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂಜಿನ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ನೂತನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬೀಟಾ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಸ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುವಂತೆ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.