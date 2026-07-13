ಐದೇ ಐದು ಹಂತ, 15 ನಿಮಿಷ.. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ
How to clean a refrigerator properly: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೂ ವಿಷವಾಗಬಹುದು! ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸುಲಭ ಹಂತ
ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸುಲಭ ಹಂತ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಗೂಡಾಗಬಹುದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು..
ಹಂತ 1: ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಣೆ (Preparation)
ಹಂತ 1: ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಣೆ (Preparation)
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ (Expiry Date) ಮುಗಿದಿರುವ ಸಾಸ್ಗಳು, ಹಾಳಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ.
ಹಂತ 2: ಟ್ರೇ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಹಂತ 2: ಟ್ರೇ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಲಘು ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣದಿಂದ (Mild Soap) ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹಂತ 3: ಒಳಭಾಗದ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಹಂತ 3: ಒಳಭಾಗದ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಲು ಕೇವಲ ನೀರು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದು ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಹಂತ 4: ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (Gasket) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ಸುವಾಸನೆಗೆ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್
ಹಂತ 5: ಸುವಾಸನೆಗೆ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್
ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತಾಜಾತನ ಇರಲು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಲಹೆ: ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.