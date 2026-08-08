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- ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ.. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ.. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Curry leaf plant growth tips: ಮನೆಯ ಕುಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥವಿದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥವಿದು
ಕರಿಬೇವು ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಸೊರಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ತರುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು?
ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು?
ಅದುವೇ 'ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ'. ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನ ನೀರು ಕರಿಬೇವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಜನಕ (Nitrogen) ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಬೇರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
*2-3 ದಿನ ಹಳೆಯದಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.
*ಒಂದು ಲೋಟ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಲೋಟ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ.
*ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
*ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.
ಗಿಡದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಇತರೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಗಿಡದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಇತರೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಬಿಸಿಲು
ಕರಿಬೇವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು
ಕುಂಡದ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1-2 ಇಂಚು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕತ್ತರಿಸುವುದು (Pruning)
ಕತ್ತರಿಸುವುದು (Pruning)
ಗಿಡ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ (Bushy) ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉದ್ದನೆಯ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬಂದು ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡ
ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡ
*ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು (Repotting) ಉತ್ತಮ.
*ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
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