Tile Cleaning Tips: ಬಿಳಿ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಸರಳವಾದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಸ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬಿಳಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ?

ಬಿಳಿ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ , ಅವು ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು, ಧೂಳು, ಸೋಪಿನ ಕಲ್ಮಷ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಳೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರಳವಾದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಿಳಿ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಟೈಲ್‌ಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, 10-15 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಾರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಳದಿ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.