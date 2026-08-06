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- ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ.. ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ.. ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
Steel sink cleaning tips: ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ
ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಜಾಗವೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.. ಹೀಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಸಿಂಕ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು, ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಸಿಂಕ್ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಾ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಮಿನುಗುವ ಸಿಂಕ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ತಂತ್ರ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಶಾಂಪೂ (ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬಹುದು)
ಉಪ್ಪು
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ (ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ)
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಶಾಂಪೂ, ಒಂದು ಚಮಚ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
*ಈ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಕ್ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ, ಟ್ಯಾಪ್ಗಳ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಹೋಲ್ ಬಳಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸಿಂಕ್ ಮೇಲಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ.
*ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಘುವಾಗಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಉಜ್ಜಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದುಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ, ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಕ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ!
ಈ ವಿಧಾನದ ಲಾಭಗಳು
ಈ ವಿಧಾನದ ಲಾಭಗಳು
*ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜುವ ಬದಲು ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
*ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಳಪು (Shine) ಬರುತ್ತದೆ.
*ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಿಂಕ್ನಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ.
*ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
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