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- ಐದೇ ಐದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್.. ಧೂಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ, ವಾಸನೆ ಎರಡೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ
ಐದೇ ಐದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್.. ಧೂಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ, ವಾಸನೆ ಎರಡೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ
Door mat cleaning tips: ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೇವಲ ಧೂಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಕೊಡವಿದರೆ ಧೂಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಂತ
ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಂತ
ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಅಂದವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಸ ಮೊದಲು ಸೇರುವುದೇ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಧೂಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊಡವಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು.
ಧೂಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಧೂಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಮೊದಲು ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೋಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಅದರ ಎಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ
ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ
ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ
ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬ್ರಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
ತೊಳೆದ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
*ರಬ್ಬರ್ ಅಡಿಭಾಗವಿರುವ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
*ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು (Labels) ಗಮನಿಸಿ.
*ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗದ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ.
*ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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