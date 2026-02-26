DIY Lip Balm: ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ!
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಗುಲಾಬಿ ದಳ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ತೇವಾಂಶ ನೀಡಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : Asianet News
Natural ingredients magic
ಈ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ತಯಾರಿಸಲು ತಾಜಾ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶವಿರುವ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
Image Credit : Getty
Easy DIY preparation
ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕರಗಿಸಿದರೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗೆ ನಯವಾದ ಬೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
Instant hydration boost
ಈ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು, ದಿನವಿಡೀ ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
Naturally pink lips
ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
Image Credit : Getty
Gentle and skin-friendly care
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ, ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿ, ಮೃದುವಾದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
