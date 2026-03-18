ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜಾತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ.

kitchen Mar 18 2026
Author: Ashwini HR Image Credits: Getty
ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ

ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಡಿ.

5-7 ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ

ಈ ಪೇಪರ್ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಏರ್‌ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಿಪ್-ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು 5-7 ದಿನ ತಾಜಾ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಳಕೆ

ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯು ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ನೆನಪಿರಲಿ

ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ತರಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿರಲಿ

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ತರಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿರಲಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಾಂಶವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.

