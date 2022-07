ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ - ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್.



ಅನೇಕ ಜನರು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್(waxing) ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಂದು ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು. ಈ ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.



ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಾವ ವಿಧಾನ ಒಳ್ಳೆದು?

ಥ್ರೆಡಿಂಗ್

ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ತುಟಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು(Hair) ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿಡಬೇಕು.

ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಚರ್ಮದ(Skin) ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದ ರೀತಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ.

ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಚರ್ಮದ ಆಳದವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮ ಬರ್ನ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪದರ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಇದು ಕಾರಣ. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ತುಟಿಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಕಿನ್ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಕ್ಕು(Wrinkles) ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.

tute to glide your blade over. Olive oil moisturizes the skin as well.