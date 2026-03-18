Gotta Patti Saree: ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮೂಲದ ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಸೀರೆಗಳು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೃದುವಾದ ಶಿಫಾನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ. ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಆದ್ರೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಯಲ್ ಶಿಫಾನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪಿಲಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಗಣಗೌರ್ ಪೂಜೆ ಅಪೂರ್ಣ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಈ ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ.
ಆರ್ಗನ್ಜಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಜಪೂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹೊಳಪು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
