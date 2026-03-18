Kannada

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ 6 ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊಸ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 6 ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
fashion Mar 18 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:social media
ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್

ಹಸುವನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಆಕೃತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: gemini ai
ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್

ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಟಲ್ ಹೂಪ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹೂಪ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್

ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ಟಡ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿವಾ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

