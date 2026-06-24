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- ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ.. ಅದ್ಯಾವುದೇ ಡೋರ್, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ರೂ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ.. ಅದ್ಯಾವುದೇ ಡೋರ್, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ರೂ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
Home cleaning tips: ದಿನಬಳಕೆ, ಧೂಳು-ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಬಾತ್ರೂಂ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ, ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ, ಡೋರ್ಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ.
ಜಿಗುಟಾದ ಕಲೆಗಳೂ ಹೋಗಲ್ಲ
ಜಿಗುಟಾದ ಕಲೆಗಳೂ ಹೋಗಲ್ಲ
ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ (ಫ್ಲೋರ್) ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಳಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಎಣ್ಣೆ-ಮಸಾಲೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಧೂಳು-ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಸರ್ಫ್ (ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್) ನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಮರದ ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಳಾಗುವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಕಲೆಗಳೂ ಸಹ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕೂಡ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ (Hacks) ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮರ, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
1. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ (ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ)
1. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ (ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ)
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ (ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿನೆಗರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಉಜ್ಜದೆಯೇ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆಯು ಮರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್
2. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್
ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆಗಳು, ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಕೈಗಳ ಜಿಗುಟಾದ ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಕೊಳಕು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕರಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
3. ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು
3. ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಗಿಲು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಧ ಸೀಳಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲೆಗಳಿರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ.
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