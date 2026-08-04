ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಚೈನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ನೀವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಹವಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಹವಳಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾದ ಚೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೂ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚೈನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಲಾಕೆಟ್ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಡುಗರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಣೇಶನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಹುಲಿಯ ಉಗುರು ಕೂಡ ಇದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಸರಳವಾದ ಚೈನ್ಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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