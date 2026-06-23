ಕಿಚನ್ನ ಕೊಳಕು ಸಿಂಕ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 1 ರೂ.ನ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಾಕು
How to clean kitchen sink: ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ನ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಾದೂವಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿಸುವ ಆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ
ಕಿಚನ್ನ ಸಿಂಕ್ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗಡಸು ನೀರಿನ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳೆಗುಂದಿದಂತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಸಹ ಇದರ ಕಳೆದುಹೋದ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ನ ಪದಾರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ
ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಿಚನ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಿಚನ್ನ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ದಿನವಿಡೀ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಎಣ್ಣೆ-ಮಸಾಲೆಗಳ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಹಠಮಾರಿ ಪದರ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ (ಕೆಮಿಕಲ್) ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಂಕ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬುಡಸಮೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಬುಡಸಮೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ನ ವಿಧಾನವೊಂದು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ) ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಿಂಕ್ನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಶ್ಯಾಂಪೂ:₹1 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್.
ಉಪ್ಪು: 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ (ಇದು ಸಿಂಕ್ನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ)
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ: 1 ಚಮಚ (ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು)
ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್: ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಜ್ಜಲು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಸಾಕು.
ನೀರು: ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಲು.
ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Step-by-Step Cleaning Process)
ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Step-by-Step Cleaning Process)
*ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ₹1 ರ ಶ್ಯಾಂಪೂವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿ.
*ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ.
*ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಹ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್) ನಡೆದು, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ
ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಮುಕಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಶ್ಯಾಂಪೂ ಸಿಂಕ್ನ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತವೆ. ಸಿಂಕ್ನ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಏರಿಯಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
ನೀವು ಇಡೀ ಸಿಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದುಬಿಡಿ. ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು, ಹಳದಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಶ್ಯಾಂಪೂ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಕೇವಲ ಹೊಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸುಗಂಧವೂ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಿಚನ್ನ ಡ್ರೈನೇಜ್ನಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?
ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?
*ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಹೊಸ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ.
*ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಜೆಟ್-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ (ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ) ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
*ದುಬಾರಿ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಂತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ನ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
*ಇದು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅದನ್ನು ಹೈಜಿನಿಕ್ (ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ) ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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