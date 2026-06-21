ಮನೆಯ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕೊಳಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು 5 ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
Simple cleaning tips: ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಇವು ಬೇಗನೆ ಮಸಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮನೆಯ ಅಂದವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ.
ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಜನರು ನೆಲ, ಗೋಡೆ, ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಹರಿಯುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿದೆ. ಅದೇ ಮನೆಯ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್. ದಿನವಿಡೀ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತಗುಲುವುದರಿಂದ, ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆ, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊಸ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಕೊಳಕಾದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯದರಂತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲವು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ (Main switch off) ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಒದ್ದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ನ ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ (Mains electricity connection) ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ಹಳದಿ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ಹಳದಿ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆ
ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಳಿ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯ (ಕಾಟನ್) ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ
ವಿನೆಗರ್ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಪದರವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುವಾಗಿ ಅದ್ದಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಜೋಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಶ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು ತಿಳಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಿರುವ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ
ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಿರುವ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ
ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಶ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೊಳಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತೆ
ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತೆ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯು ಧೂಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು?
ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು?
ತಜ್ಞ ರಮಣ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಸುಟ್ಟ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಳಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಲ್ಲವು.
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