S Janaki 4 voices song: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಮರೆಯಲಾಗದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ದಂತಕಥೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿರುವ ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಜಾನಕಮ್ಮ.. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು. ಕೇವಲ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹಾಡಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು (Voice Modulation) ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿರುವ ಕಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. “ರಾವಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮ” (Ravamma Durgamma) ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ (4 Voices) ಹಾಡಿ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಮಗು (Child), ಪುರುಷ (Male), ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ (Female) ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆಯ (Old Lady) ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಯಕ-ಗಾಯಕಿಯರಿಂದ ಹಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಜಾನಕಮ್ಮ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 'ಫೋರ್ ವಾಯ್ಸ್' ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಧ್ವನಿ, ಆನಂತರ ಪುರುಷನ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ, ತದನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಜ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಡುಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯಾವುದೇ ತಡಬಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ಅವರು ಬದಲಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ 'ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸಿಂಗರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 'ಫೋರ್ ವಾಯ್ಸ್' ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸರಿ. ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.