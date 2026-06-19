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- ಕಪ್ಪು ಪೊರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ.. ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಹಾಳಾದ ತವಾವನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಕಪ್ಪು ಪೊರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ.. ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಹಾಳಾದ ತವಾವನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು
How to clean burnt tawa: ದಿನಾ ಬಳಸುವ ತವಾ ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೈ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯೂ ಮಾಯವಾಗಿ ತವಾ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಗಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ (Experts) ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತವಾ ಕಪ್ಪಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ತವಾ ಕಪ್ಪಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ/ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತವಾದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಠಮಾರಿ (ಜಿಡ್ಡು) ಪದರವು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ತವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತವಾ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
1. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Salt and Soda)
1. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Salt and Soda)
ತವಾದ ಮೇಲಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಕಪ್ಪಗಿನ ಪದರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 'ಅಬ್ರೇಸಿವ್' ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ತವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೆರೆದು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಕಪ್ಪಗಾಗಿರುವ ತವಾದ ಮೇಲೆ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತವಾದ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಳೆಯು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
2. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ (White Vinegar and Dish Soap)
2. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ (White Vinegar and Dish Soap)
ತವಾದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸತತವಾಗಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ (ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು) ಸೀದುಹೋದ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಪೊರೆಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎದ್ದು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ (Final Cleaning)
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ (Final Cleaning)
*ತವಾದಿಂದ ಕಪ್ಪಗಿನ ಪದರವು ಸಡಿಲವಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ (ಸ್ಟೀಲ್ ನಾರು) ಅಥವಾ ಪ್ಯೂಮಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ (Pumice Stone) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ತವಾವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ (Circular Motion) ಉಜ್ಜಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲೆಗಳು, ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ತವಾ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ.
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