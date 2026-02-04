ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್.. 15 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
Japanese stroke prevention: ಖ್ಯಾತ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಶ್ವೇತಾ ಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನಿಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart attack) ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅಡಚಣೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮಧುಮೇಹ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜಪಾನಿಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ
ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (Ischemic stroke) ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಪಾನಿಯರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಪಾನೀಸ್ ತಂತ್ರ
ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
* ಬಿಸಿ ನೀರು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಎಪ್ಸಮ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
*ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟ.
*ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
*ನಗುವಾಗ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಓರೆಯಾಗುವುದು.
*ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ, ಒಂದು ತೋಳು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ.
*ತೊದಲುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ?
ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತರರಿಗಿಂತ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರು.
ಅತಿಯಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರು.
ರಕ್ತದದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಇರುವ ಜನರು, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು.
