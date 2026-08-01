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- ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ನಾಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಲೀಜನ್ನು ಹೊರೆತೆಗೆಯಿರಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ನಾಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಲೀಜನ್ನು ಹೊರೆತೆಗೆಯಿರಿ
Gas Stove Cleaning Hacks: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ನಾಬ್ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನೀವು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೊಳೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ
ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೊಳೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ನಾಬ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಾಬ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸಿಸ್ಟಂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು?
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು?
ಹಾಗಾದರೆ, ನಾಬ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ 'ಕಾಟನ್ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್' (Earbuds) ಮತ್ತು 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್'.
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.ಈಗ ನಾಬ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಂದುಗಳಿಗೆ ಈ ಇಯರ್ ಬಡ್ ಅನ್ನು ತೂರಿಸಿ, ಸುತ್ತಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇಯರ್ ಬಡ್ನ ಹತ್ತಿಯು ಸಣ್ಣ ಜಾಗಗಳಿಗೂ ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
*ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೊಸ ಇಯರ್ ಬಡ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
*ನಂತರ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ನಾಬ್ ಈಗಷ್ಟೇ ತಂದ ಹೊಸ ಸ್ಟೌವ್ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ
ನೆನಪಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಾಬ್ಗಳ ಸಂದುಗಳು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂತಹ ಕಡೆ ನೀವು ಈ ಇಯರ್ ಬಡ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೌವ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬಹುದು.
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