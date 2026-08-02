ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? 1 ವಸ್ತುವಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್!
Cleaning Hacks Of Water Tap ಬಾತ್ರೂಂ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆ
ಬಾತ್ರೂಂ, ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಹಚ್ಚಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಆ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Water Repellent
ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ (Water Repellent) ಗುಣವಿದೆ. ನೀರು ಒಣಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಜೆಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದಾಗ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿ
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹನಿ ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಲ್ಲಿಯ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚಿ. ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು, ಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ?
ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆ ಮಾಯವಾದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ತೆಳುವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಡಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು
ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು: ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬಾತ್ರೂಂ ನಲ್ಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೈ ಜಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ
ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕಲೆಯಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿಟ್ಟರೂ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
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