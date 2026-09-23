Python: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Chat Gpt AI Generated
ಹೆಬ್ಬಾವು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಪ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯತ್ತ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬರದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆಗಳು, ತೋಟಗಳತ್ತ ಬರಬಹುದು.
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Image Credit : Gemini AI Generated
ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ!
- ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ
- ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಕೋಣೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ
- ಹೆಬ್ಬಾವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡದೇ, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ
- ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಉರಗತಜ್ಞರಿಂದ ಕರೆಸಿ
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Image Credit : Chat Gpt AI Generated
ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬರದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು, ಪೊದೆಗಳಿದ್ರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.
- ಮನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಗತ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ
- ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ
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Image Credit : Gemini AI Generated
ಹೆಬ್ಬಾವು ಓಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
- ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ.
- ಹಳೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಡಬೇಕು.
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹೊಗೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೊಗೆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯತ್ತ ಸುಳಿಯಲ್ಲ.
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Image Credit : Gemini AI Generated
ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹ
- ಸ್ನಾನಗೃಹ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
- ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು (Snake Rescuers) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಚ್/ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
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