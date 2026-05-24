ಇಚ್ಛಾಧಾರಿ ನಾಗ-ನಾಗಿಣಿ ಇರುವುದು ನಿಜವೇ? ಯಾವುದೇ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ?
Icchadhari Naag Nagin: ಭಾರತೀಯ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಧಾರಿ ನಾಗ-ನಾಗಿಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಹಾವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೂಪ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಪ ತಜ್ಞರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವೇನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಗರಗಳವರೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತವಾದುದು 'ಇಚ್ಛಾಧಾರಿ ನಾಗ-ನಾಗಿಣಿ' ಕಥೆ. ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಹಸ್ಯ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು?
ಸರ್ಪ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸರ್ಪ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಡಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಚ್ಛಾಧಾರಿ ನಾಗ-ನಾಗಿಣಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನೂರು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ರೂಪ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು 'ನಾಗ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಜೀವಿಯನ್ನಲ್ಲ, ನಾಗರಹಾವನ್ನೇ. ಹಾವಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಭಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮವಷ್ಟೇ.
ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಡಾ. ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಯಾವುದೋ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವಂತೆ ತೋರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಭಾಗ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು
ಹಾವುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅವುಗಳನ್ನು ಭಯ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮೀಯ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ?
ಇಚ್ಛಾಧಾರಿ ನಾಗ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟುಕಥೆ. ಹಾವಿಗೆ ರೂಪ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
