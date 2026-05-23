ನಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸವೂ ಗೊತ್ತು.. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಚಳಕ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು! ಆ ಸಂಗತಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಕೈಚಳಕ?
ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಣ್ಣು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಾರಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜೋಡಿಗಳಾದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದರು.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ 'ವಿ-ರಶ್' (ViRash) ಜೋಡಿಯ ಆ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಿಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ!
ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಡ್ರೆಸ್, ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಲುಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಗಂತಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಬೇರಾರೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ! ಹೌದು, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಹಠವಾಗಿತ್ತಂತೆ.
ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೈ!
ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ತಾನು ಸೈ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ನೀಡಿದ ಐಡಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ!
ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೇವಲ ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನರ್ ಕೂಡ ಹೌದು" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
