ಇದೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ 'ಹಾವುಗಳ ಗ್ರಾಮ'; ನಾಗರಹಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂಗಲು ವಿಶೇಷ ಮೂಲೆಗಳೂ ಇವೆ!
India's Village of Snakes: ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಭಾರತದ 'ಹಾವುಗಳ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ
ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ಹಾವುಗಳ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಗವೂ ಒಂದು. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎರಡೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧ
ನೀವಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಈ 'ಹಾವುಗಳ ಗ್ರಾಮ' ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಗೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಪೇರರ ವಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 'ಶೇತ್ಪಾಲ್' (ಅಥವಾ ಶೇತ್ಫಲ್) ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಶೇತ್ಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇತ್ಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳಿಗಾಗಿ (Cobra) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹಾವುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸರಿಸೃಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
ಶೇತ್ಪಾಲ್ನ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸುಲಭ ಓಡಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೂಡು ಅಥವಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಹಾವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುತು ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ 'ನಾಗ ದೇವತೆ'ಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿದೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
