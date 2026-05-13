ಒಂದೇ ಹಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ
Why do snakes come to the same place: ಒಂದೇ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮರಳಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫೆರೋಮೋನ್ಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮರಳುವ ಹಾವುಗಳು
ಒಂದೇ ಹಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳಿಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪವರ್' (ಸಂಚಾರ ಶಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಳವಾದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮರಳುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಒಂದೇ ಜಾಗ
ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದಾಗ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಅವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಹಳೆಯ ನೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಡನಾಟ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹಾವಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ದೊರೆತರೆ, ಅದು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಫಿಡೆಲಿಟಿ' (Fidelity) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಲಿರಲಿ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ಘ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್
ಹಾವುಗಳ ಘ್ರಾಣಶಕ್ತಿ (ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ) ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ನೆಲದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುದಾದರೂ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭೂಪಟದಂತೆ (Map) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದೇ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೇ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟವೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ
ಇಲಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕಡೆ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಸ, ಧಾನ್ಯಗಳ ತೆರೆದ ದಾಸ್ತಾನು ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವುಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
