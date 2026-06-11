Lift safety tips Kannada : ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿವು
Lift stuck safety tips: ಲಿಫ್ಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತಾಗ ಜನರು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ
ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ (ಎಲಿವೇಟರ್) ಬಳಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತೀವ್ರ ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿ, ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಫ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೂ ಎಂದಾದರೂ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ 4 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ 4 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಲಿಫ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲಿವೇಟರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡದಂತೆ (Air Tight) ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ (Ventilation) ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದಿಂದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
1. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ
1. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ
ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಭಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಬಳಸಿ
2. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಬಳಸಿ
ಪ್ರತಿ ಆಧುನಿಕ ಎಲಿವೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ತುರ್ತು ಅಲಾರಾಂ' (Emergency Alarm) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಬಟನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ, ಕಟ್ಟಡದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಅಲಾರಾಂ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ರಿಸೀವರ್ ತೆಗೆದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಪರೇಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮಹಡಿಯ (Floor) ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
3. ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ
3. ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತಾಗ ಒಳಗಿರುವ ಲೈಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಲಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡದೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ (Help Line) ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
4. ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ
4. ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಕದಡದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ (ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ) ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವತಃ ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಒಳಗಿನಿಂದ ಜಿಗಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಸ್' (ARD) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮಹಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರುತ್ತದೆ.
ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಂತುಹೋಗಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (AMC) ಮಾಡಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು (Overloading) ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲಿವೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ತೂಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಶ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಲಿಫ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
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