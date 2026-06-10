Dry tulsi remedies: ತುಳಸಿ ಒಣಗಿದೆಯೆಂದು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ
Tulsi plant dried up vastu remedies: ಹಸಿರು ತುಳಸಿಯಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ…
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಗಿಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಸೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯೂ ಸಹ ಹಸಿರು ತುಳಸಿಯಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Positive Energy) ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವ
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವ
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ನಂತರವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಮಾಡುವುದು
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಇಡುವುದು
ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಇಡುವುದು
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಪವಿತ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ-ದೇವತೆಗಳ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟುವುದು
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ (ಮನೆಯ ಮುಖಬಾಗಿಲಿಗೆ) ತೂಗು ಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಹವನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ಹವನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹವನದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹವನದ ವಾತಾವರಣವು ಇನ್ನುಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹುತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇವ-ದೇವತೆಗಳ ಕೃಪೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ದೀಪದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಬತ್ತಿ
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತುಪ್ಪದ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಫಲದಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಈ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ.
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ತಪ್ಪು
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ತಪ್ಪು
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ನದಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ.
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯ ಬಳಕೆ
ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿರಲಿ, ಅದು ಸದಾ ಪೂಜನೀಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
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