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- ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ಲಂಬರ್ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ!
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ಲಂಬರ್ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ!
How to clean washing machine drain pipe: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ದಾರಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋದ ಕಾಗದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಮಷಿನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಗಲೀಜು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದುಬಾರಿ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
1. ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
1. ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡ್ರೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲಿನ (ಡೋರ್) ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಮಷಿನ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಉಳಿದಿರುವ ನೀರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡದಂತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಬ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು, ಹೇರ್ ಪಿನ್ಗಳು, ದಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನಂತಹ ಕೊಳೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪುನಃ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
2. ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ (Drain Pipe) ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು
2. ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ (Drain Pipe) ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರು ಹೊರಹೋಗದೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮಷಿನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೈಪ್ ಮಡಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (Kink), ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಸ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
3. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda)
3. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda)
ಮಷಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಗುಟಾದ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಹಾಕಿ. ಈಗ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದೆ 'ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್' (Tub Clean) ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿನೀರಿನ (Hot Water) ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪೈಪ್ಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
15-20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
15-20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿನೆಗರ್ನ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದರಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
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