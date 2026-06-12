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- ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.. 1 ಪಾಟ್ ಇದ್ರೆ, ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡ
ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.. 1 ಪಾಟ್ ಇದ್ರೆ, ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡ
How to grow drumstick plant in pot: ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿರುವ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತಿರುವ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ
ನುಗ್ಗೆ (ಮೊರಿಂಗಾ) ಮರವು ಇಂದು ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಈಗ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಬೆಳೆಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಸೂಪರ್ಫುಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ತೋಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಎಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ
1. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ
ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುಂಡವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು 18 ರಿಂದ 24 ಇಂಚು ಆಳದ ಕಂಟೈನರ್ ಅಥವಾ ಕುಂಡವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುಂಡವು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗಿಡವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ
2. ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ
ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೋಟದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ (ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ) ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದ ಮಣ್ಣು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ನಿಂತು ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ಬಿಸಿಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ರಹಸ್ಯ
3. ಬಿಸಿಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ರಹಸ್ಯ
ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಗಿಡವನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಹ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಬಿಸಿಲು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
4. ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
4. ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಾಕು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀರು ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಸದಾ ತೇವವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಸಬಹುದು.
5. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
5. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಿ (ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ). ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡವು ಪೊದೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಇಳುವರಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಮೊದಲ ಇಳುವರಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇದರ ಎಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್, ಸೂಪ್, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (ಡ್ರಮ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್) ಬರಲು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
ಇಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನುಗ್ಗೆಯಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರನ್ನು ತರಲು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡ, ಸಮರ್ಪಕ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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