ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ಏಕೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
Why snakes hide in shoes Kannada: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು! ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಶೂಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ? ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡಗುದಾಣ
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದ ಹುಡುಕಾಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶೂಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಜಾಗವು ಹಾವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬಿಲದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೂಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡಗುದಾಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಶೂಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ?
ಹಾವುಗಳು ತಣ್ಣನೆಯ ರಕ್ತದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ (Cold-blooded). ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಾವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೂಗಳ ಒಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಜಾಗವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮ (Leather) ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಇವು ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗವು ತಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬಿಲದಂತೆ ಎಂದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ
ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹಾವುಗಳು ಇಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಶಿಕಾರಿಯನ್ನು (ಇಲಿಗಳನ್ನು) ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಶೂಗಳ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡದೆ ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಾವು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಶೂಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಿಸಿ.
ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡವಿ (ಜಾಡಿಸಿ) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶೂಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
