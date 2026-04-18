AC, ಕೂಲರ್ ಬೇಡ! ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಲೆನಾಡಾಗುತ್ತೆ; ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ
Natural home cooling: ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಸಿ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಎಸಿ ಅಥವಾ ಕೂಲರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೈ ಸುಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಮನೆಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನಂತೆ ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಇದು ಸಾಧ್ಯ! ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಈ ದೇಸಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ (ಹತ್ತಿ) ಸೀರೆಗಳು. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೀರೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಂತರ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ನೂಲುಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು, ನೀರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೋರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಿ. ಸೀರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಬಾರದು, ಅದು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಮನೆ ತಂಪಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈಗ ತೇವವಾಗಿರುವ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಪರದೆಯಂತೆ (Curtain) ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿಯು ಈ ತೇವವಾದ ಸೀರೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬರುವಾಗ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಏಸಿಯಂತೆ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ, ಸೀರೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಒಳಬರಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದರಿಂದ, ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನೀರಿನಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಿ.
ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯದಿಂದ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ತಂಪನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ!
