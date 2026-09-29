ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಹಪ್ಪಳದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
Stop ice sticking to freezer walls: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಂತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಂತೆ ಐಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಂತೆ ಐಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದಪ್ಪ ಪದರ ಕೂತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಜಾಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಐಸ್ ಕರಗಿಸಲು (Defrost) ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಪೈಪ್ ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ
ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ (Coconut Oil) ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಐಸ್ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ಒಣ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಸವರೋದು ಹೇಗೆ?
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಸವರೋದು ಹೇಗೆ?
*ಕೈಬೆರಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಗೆ (Cotton) ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಫ್ರೀಜರ್ನ ಒಳಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳು, ಮೂಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಪದರದಂತೆ (Thin layer) ಸಮವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಬಿಡಿ. (ನೆನಪಿರಲಿ: ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬಾರದು).
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೀಜರ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಪ್ಪಳದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಐಸ್!
ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ
*ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
*ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಐಸ್ ಕೂತರೂ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚದಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ಹಪ್ಪಳದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತದೆ!
*ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸದಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
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