ಮೀನಿನ ಮಾಂಸ ತುಂಡಾಗಲ್ಲ, ಜಿಡ್ಡು-ಹಸಿ ವಾಸನೆಯೂ ಇರಲ್ಲ.. ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು
Fish Cleaning Tips: ಮೀನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೂ ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮೀನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹಸಿ ವಾಸನೆ (ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ) ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ದೂರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೀನನ್ನು 100% ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (1 ಕೆಜಿ ಮೀನಿಗೆ)
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (1 ಕೆಜಿ ಮೀನಿಗೆ)
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು: 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಟ್ಟು)
ಉಪ್ಪು: 1 ಚಮಚ (ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪು)
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ: ಅರ್ಧ ಹೋಳು (ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 1 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬಹುದು)
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು
ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸದ ಲೇಪನ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಮೀನನ್ನು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳಿಗೂ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸಮವಾಗಿ ತಗಲುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಕೈಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ
ಕೈಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ
ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನಿನ ತುಂಡನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಗುಟುತನ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೀನಿನ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚಮಚದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ನರಗಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬಹುದು.
3-4 ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
3-4 ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಾಗ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ (ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವವರೆಗೆ) ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸನೆ ಮುಕ್ತ: ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮೀನಿನ ನೀಚು ವಾಸನೆಯನ್ನು (Fishy Smell) ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನು ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮಾಂಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಾಗ ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹೊಳಪು: ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಪಾಚಿ ಅಂಶವೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
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