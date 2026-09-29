Rasmalai Recipe: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ರಸಮಲೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರಸಮಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರಸಮಲೈ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6–7 ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳು ಉಳಿದಿವೆಯಾ? ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ರಸಮಲೈ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ, ರಸಮಲೈ ಅನ್ನು ಬ್ರೆಡ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ಬ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಜನರು ರುಚಿಕರವಾದ ರಸಮಲೈ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು, ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಮೊದಲು ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ

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ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ. ಕೇಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುಹ್‌ಅಫ್ಜಾವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಲನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.

ಈಗ ರಸಮಲೈಯ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಿ

ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ.

ಬ್ರೆಡ್‌ಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತುಂಬಿ

ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. 8–9 ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಹಾಕಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ.

ಕೊನೆಗೆ ಹಾಲು ಸುರಿದರೆ ರಸಮಲೈ ರೆಡಿ!

ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುದಿಸಿಟ್ಟ ಸಿಹಿ ಹಾಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ರಸಮಲೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.

ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.