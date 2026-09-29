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- ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ವೈರಲ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ವೈರಲ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Cooking Tips: ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೂರಿ, ಪಕೋಡಾ ಕರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಅಡುಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ?
ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್?
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿ, ಪಕೋಡಾ ಕರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯನ್ನೂ ಶುಂಠಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ?
ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹಗುರವಾದ ಪರಿಮಳ ನೀಡಬಹುದು. ನಂತರ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ ಅಥವಾ ಪೂರಿ ಕರಿದಾಗ, ಆ ಸುವಾಸನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತಿಂಡಿಗೂ ಸೇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತಿಂಡಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಸಿಗುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದರೆ ಪೂರಿ-ಪಕೋಡಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಿಂಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕರಿಯುವ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಶುಂಠಿ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಪೂರಿ, ಪಕೋಡಾ ಅಥವಾ ಕಚೋರಿ ಕರಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ‘ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕ್’ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಹಾಕುವ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
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