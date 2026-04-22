ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಲು ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ತಜ್ಞರು ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ
Save energy bills summer: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶೇಕಡ 35 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ?.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೈ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಿಟಕಿ-ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ಮನೆ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
ನಾವೇಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು (Refrigerator Coils) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಿರುವ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ, ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧೂಳು ತುಂಬಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತನ್ನ ತಂಪು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡ 35 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಾಳಾಗುವಿಕೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗದಿದ್ದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಹಾಲು, ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು (ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಯಂತ್ರ ತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ: ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನಲ್ ತೆಗೆದರೆ ಇವು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ: ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ: ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಿಂದ ಧೂಳು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ 'ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್' (Compressed Air) ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಊದಿ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಬಿಡಿ.
ನೆನಪಿಡಿ
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ!
