ಕಸದಿಂದ ರಸ: 7 ಅದ್ಭುತ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವೇಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾಗಳಿವೆ.
life May 13 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:social media
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುವ ಅಡುಗೆಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಸ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್​ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್​ ಅನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್

ಹಳೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೊಬ್ಬರ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್​ನಿಂದ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೇ

ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್​ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ, ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚಗಳ ಬಳಕೆ

ಗಾರ್ಡನ್ ಲೇಬಲ್​ಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚದ ಮೇಲೆ ಗಿಡದ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಪಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು!

ಬಳಸಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ

ಗೊಬ್ಬರದ ಕಮಾಲ್ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಉಳಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

