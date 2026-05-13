ಕಸದಿಂದ ರಸ: 7 ಅದ್ಭುತ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುವ ಅಡುಗೆಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಸ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಳೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ, ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚದ ಮೇಲೆ ಗಿಡದ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು!
ಗೊಬ್ಬರದ ಕಮಾಲ್ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಉಳಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
