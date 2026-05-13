ಅಭಿನಯ ಚತುರನ ಆ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು ತನಿಕೇಳ್ಳ ಭರಣಿ. ಅವರು ಕೇವಲ ನಟರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ ಮತ್ತು ಪರಮ ಶಿವಭಕ್ತ. ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ಖಳನಟನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಈ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ (Tanikella Bharani) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಸ್ತವವಾಗಿತ್ತು!
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆ ಸಂಚಲನದ ಕ್ಷಣ:
ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೇಗಂಪೇಟೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ. ಇಡೀ ಆವರಣ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಳೆ ತುಂಬಿದ ನಟ ತನಿಕೇಳ್ಳ ಭರಣಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಮುಂದೇನು ಕಾದಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ.
: ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಕಂಡ ತನಿಕೇಳ್ಳ ಭರಣಿ; ದೈವತ್ವದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಾಘವ!
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭರಣಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಅಚ್ಚರಿ! ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಗಳು ಭರಣಿಯವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ಆ ನಟನಿಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಎಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಒಂದು 'ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ' ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಈ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಭರಣಿಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಲುಗಳು ಈಗ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಸಿನಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಹೀಗೆ: "ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಅಂಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು!"
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗಮ:
ತನಿಕೇಳ್ಳ ಭರಣಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಶಿವತತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಅತೀವ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಮೋದಿ" ಎಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು.
ಅಭಿನಯ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜನ ಭಾವಪರವಶತೆ:
'ಮಿಥುನಂ'ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ಭರಣಿಯವರು, ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆ ಫೋಟೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ದೇಶದ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಅಂದು ಮೋದಿ ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ಭರಣಿಯವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿದ ಆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಟ 'ರಿಯಲ್' ಆಗಿತ್ತು!