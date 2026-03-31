Ceiling fan direction for summer: ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಫ್ಯಾನ್! ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿರುವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ?. 90% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಈ ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..&nbsp;

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕು! ಹೌದು, ಫ್ಯಾನ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

1. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (Anticlockwise) ತಿರುಗಬೇಕು.
ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ಫ್ಯಾನ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ: ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈ ಬೆವರು ಬೇಗನೆ ಆರಿ, ಎಸಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ರೂಮಿನ ತಾಪಮಾನ 4-5 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಲಿ!
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (Clockwise) ತಿರುಗಬೇಕು.
ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ: ಇದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು: ಫ್ಯಾನ್ ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (Clockwise) ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು: ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಧೂಳು ಕುಳಿತರೆ ಅದರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆ: ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆಂಗಲ್ (Angle) ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮೋಟಾರ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 'Anticlockwise' ಮೋಡ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ!

ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?
ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ: ಫ್ಯಾನ್‌ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕವಚದ (Motor Housing) ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್' (Sliding Switch) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಎಲ್‌ಡಿಸಿ (BLDC) ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲಿರುವ ಬದಲು ರಿಮೋಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'Reverse' ಅಥವಾ 'F/R' (Forward/Reverse) ಎಂಬ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು, ಫ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು (Anticlockwise) ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಿ
ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ) ತಿರುಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಗಾಳಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.

ವೈರಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ (Clockwise) ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಎರಡು ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಅದಲು-ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಲಹೆ
ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಚಲಿಸುವ ಫ್ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.