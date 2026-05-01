Cardboard Boxes: ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
Reuse Cardboard Boxes: ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀ, ವ್ಯಾಲೆಟ್, ಕನ್ನಡಕದಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ವೈರ್ಗಳ ಗಜಿಬಿಜಿಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ
ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಗಜಿಬಿಜಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಪವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡಿ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ವೈರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್
ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫುಡ್ ಐಟಂಗಳು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆದಾಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಕ್ಸ್
ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲವೇ? ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ!
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಬಿಲ್ಗಳು, ವಾರಂಟಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೇಪರ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ನೂಡಲ್ಸ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕಿಚನ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ್ಕನಿ/ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್
