ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡಿಗೆಯ ದರ್ಶನ ನೀಡಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರೂಜಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ
Virat Kohli spiritual guru ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ( Premanand Govind Sharan) ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ Virat Kohli ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ Anushka Sharma ಸಹ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
Shri Radha Keli Kunj Ashram ಪ್ರಕಟಣೆ
ವೃಂದಾವನದ Shri Radha Keli Kunj Ashram ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, “ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Virat Kohli ಮತ್ತು Anushka Sharma ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಭೇಟಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ Virat Kohli ಮತ್ತು Anushka Sharma ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು
ಭಕ್ತರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಕೇವಲ ಸಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಮೌನವಾಗಿರುವಂತಾಗಿದೆ.
