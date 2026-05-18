ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗೆ 1.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಯು, ಅಳಿಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳಿಯ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಡುಗೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉಡುಗೊರೆ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ, ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ 'ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿ'ಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ!

ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ:

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಧಿಕ ಮಾಸ' ಅಥವಾ 'ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ'ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅಳಿಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಚಪ್ಪಲಿ!

ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿ. ಸುಮಾರು 9 ಇಂಚು ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 1.5 ಕೆಜಿ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಂತೆ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

8 ದಿನಗಳ ಶ್ರಮ, ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿ:

ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಖ್ಯಾತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಮೊದಲು ನಾನು ಅಸಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿದೆವು. ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ನೆನಪು:

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, 'ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೆನಪು ಸದಾ ಅವರೊಂದಿಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಳಿಯನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದೊಂದು "ರಾಯಲ್ ಗಿಫ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.