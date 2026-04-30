ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಸೀಕ್ರೆಟ್.. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ.. ಇವುಗಳನ್ನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು!
Washing machine hacks: ಅಡುಗೆ ಮನೆ/ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲೇ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಹೌದು. ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯದ ಈ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅವು ಯಾವುವು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಶವರ್ ಕರ್ಟನ್ಗಳು
ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶವರ್ ಕರ್ಟನ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ, ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶವರ್ ಕರ್ಟನ್ ನೈಲಾನ್ ಅಥವಾ ಕೋಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರಮ್ನೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕೊಳೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಟನ್ಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು (ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು)
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳವರೆಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬೆವರಿನಿಂದಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಧೂಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡವಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲಾಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು 'ಜೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಲರ್ (Pet Collars)
ನಾವು ಸಾಕುವ ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು (ಕಾಲರ್) ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಬಕಲ್ಗಳು ಮಷಿನ್ಗೆ ತಗುಲಿ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳು (Tote Bags)
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ (Inside out) ಸೌಮ್ಯವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ.
ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವ ಬೆವರಿನಿಂದಾಗಿ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತೊಳೆಯುವಾಗ ಕಠಿಣವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು (Grip) ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ 'ವಾಶ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್' ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
