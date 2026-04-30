ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಸಬಹುದು.
life Apr 30 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
ಕಾಳುಮೆಣಸು/ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ

ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಇಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. 

ಕಾಫಿ ಪುಡಿ

ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ವಾಸನೆಯೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.  

ವಿನೆಗರ್ ಸ್ಪ್ರೇ

ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.  

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
