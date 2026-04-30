ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ವಾಸನೆಯೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
