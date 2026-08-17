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- Aamir Khan Fitness: 61 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್
Aamir Khan Fitness: 61 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್
'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18' ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಟ್ ಗುಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್
61 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ತರುಣರಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್' ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18' (KBC 18) ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ
'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18' ಶೋನ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ದಿನದ ಶುರುವಾತಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತೀವ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, "ಹೌದು, ಒಂದು ಚಮಚ ಪ್ಯೂರ್ ತುಪ್ಪದ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುಪ್ಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಕೆಬಿಸಿ 18 ರಂಗೇರಿಸಿದ ತಾರಾಗಣ
ಕೆಬಿಸಿ ಸೀಸನ್ 18ರ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶೋನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಈ ರಸವತ್ತಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ತುಣುಕುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
'ಬಂಟ್ವಾರಾ 1947' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಬಂಟ್ವಾರಾ 1947' (Batwara 1947) ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ವಿವಾಹ
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್(Gauri Spratt) ಅವರೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಆಮಿರ್ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿವಾಹ (Registered Marriage) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
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