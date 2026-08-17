how to make rice : ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆಯಾದ್ರೂ ಮುದ್ದೆಯಾಗ್ದೆ, ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅನ್ನವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಅಯ್ಯೋ, ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕು ಬರಲ್ವ? ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಕಷ್ಟಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಉದುರಾದ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು.
ಅನ್ನ ಮೆದುವಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?
ಅಕ್ಕಿ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಿಷ್ಟವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಈ ಪಿಷ್ಟವು ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆನಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಒಡೆಯುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ.
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕದಿರುವುದು. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.25 ಕಪ್ ನೀಋನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡಿ ಹಾಕಿ.
ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ
ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಬದಲು ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಕುದಿಯಲು ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಡಿ
ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನ ರೆಡಿಯಾದ್ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸಬೇಡಿ. ಅನ್ನ ಬೆಂದ ನಂತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಸುಮಾರು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತ್ರ ನೀವು ಬಡಿಸಬೇಕು.