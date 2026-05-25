- Home
- News
- State
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲು ನವೀಕರಣ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 2026-27ರ ಮೂರು ಪ್ರವಾಸ IRCTCಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್!
ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲು ನವೀಕರಣ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 2026-27ರ ಮೂರು ಪ್ರವಾಸ IRCTCಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್!
IRCTC ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್’ ಅನ್ನು 2026-27ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ ಮರುಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 3 ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮವು (IRCTC) ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಾದ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್’ (The Golden Chariot) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ 2026-27ರ ಪ್ರವಾಸಿ ಋತುವಿಗೆ ಮರುಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಮಣೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ರೈಲು, ಇದೀಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮಿಲನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು IRCTC ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅರಮನೆಯಂತಹ ವೈಭವದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ರೈಲಿನ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು (Interior) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು (ಕ್ಯಾಬಿನ್) ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನವೀಕೃತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು
ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿದ್ದು, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 80 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್-ಬೆಡ್, ಟ್ವಿನ್-ಬೆಡ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವೈ-ಫೈ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (Fire Alarm Systems) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ‘ರುಚಿ’ ಮತ್ತು ‘ನಲಪಕ’ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ‘ಮದಿರಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಲೌಂಜ್ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಲು 3 ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಗಳು
2026-27ರ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ IRCTC ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (Curated Itineraries) ರೂಪಿಸಿದೆ:
ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 6 ದಿನಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಂಡೀಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಗೋವಾ.
ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ 6 ದಿನಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ, ತಂಜಾವೂರು, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ: 4 ದಿನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಂಡೀಪುರ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹಂಪಿ (ಪ್ರಮುಖ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಕಿರು ಪ್ರವಾಸ).
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಋತುವಿನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು IRCTC ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ದ ನಿರ್ಗಮನಗಳ (Select Departures) ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೂನ್ 30, 2026 ರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ (Early Birds) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ